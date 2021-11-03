День народного единства в Хабаровске отметят онлайн

День народного единства в Хабаровске пройдет в онлайн-формате Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День народного единства в Хабаровске пройдет в онлайн-формате. Это связано с тем, что в крае ввели дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Уже в девятый раз в крае пройдет акция «Ночь искусств». Она начнется в 18:00 в соцсетях в официальных аккаунтах Гродековского и Дальневосточного художественного музеев.

Гродековский музей проведет для хабаровчан познавательную программу об артефактах из этнографической коллекции, а также об освоении земель Дальнего Востока. Также, в аккаунтах музея можно будет увидеть выступление кавер-группы «Вода».

В аккаунтах ДВХМ хабаровчане узнают о военной традиции разных лет, примут участие в видеоэкскурсии, а также послушают игру на фортепиано в исполнении Владимира Будникова.

Праздновать День народного единства будут и в эфирах телеканалов. Так, на «ГТРК – Дальневосточная» 4 ноября в 15:00 начнется Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!».

На телеканале «6 ТВ» 6 ноября в 20:30 пройдет трансляция праздничного концерта, посвященного Дню народного единства.

- Жители города смогут принять участие и в онлайн-акциях. Участники Марафона наций будут выкладывать в соцсети полутораминутный ролик в народном костюме, где расскажут об особенностях своего народа. Для участия в акции «Родные рецепты» необходимо выложить семейный кулинарный рецепт национального блюда, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Хабаровчане смогут поучаствовать в праздновании и очно. 4 ноября в 14:00 в краевом дворце «Русь» пройдет фольклорно-этнографический фестиваль. Для зрителей выступят творческие коллективы края. Кроме этого, в фойе будет выставлена фотозона. Посетить фестиваль можно при наличии QR-кода или справки о вакцинации.

Напомним, в рамках Дня народного единства с 3 по 7 ноября жители Хабаровского края участвуют во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».