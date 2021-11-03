В Хабаровске усилили контроль качества водопроводной воды

В Хабаровске контролируют качество воды Фото: Администрация Хабаровска

После аварии на канализационном коллекторе в районе улицы Павла Морозова «Водоканал» усилил контроль качества воды. Сейчас анализы питьевой воды производят на лаборатории предприятия два раза в сутки.

- Загрязнений в воде нет. По итогам вирусологических, паразитологических и микробиологических анализов можно сделать вывод, что вода чистая. Ее качество контролирует и Роспотребнадзор, - пояснила Ольга Лягушова, начальник лаборатории МУП «Водоканал».

Кроме этого, ведется бесперебойная работа очистных механизмов. Из кранов хабаровчан течет чистая питьевая вода.

- Вода проходит двухступенчатую очистку. Используется активированный уголь. Также используется жидкий хлор и аммонизация, которая помогает снизить дозу хлора, - пояснила Елена Дунаевская, специалист водоподготовки цеха ГОСВ МУП «Водоканал».

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, очистные сооружения работают в круглосуточно. В дневное время суток их обслуживают семь специалистов, а ночью – четыре.