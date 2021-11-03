Пробки в Хабаровске: в предпраздничный день дорожная ситуация снова ухудшилась

По оценке сервиса Яндекс.Пробки дорожная ситуация достигла семи баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник пробки в Хабаровске пошли на спад. Однако в среду ситуация снова ухудшилась. По оценке сервиса Яндекс.Пробки дорожная ситуация достигла семи баллов.

По улице Пионерской пробки образовалась в двух направлениях. К Павла Морозова затор начался заранее: еще на улице Шевчука. В противоположную сторону столпотворение машин заканчивается только на Запарина около детского сада №190.

По улице Волочаевской также затор в обоих направлениях. К развязке с Краснореченской, где пробка продолжается по улице 65-летия Победы, а также в сторону улицы Ленина, которая тоже стоит.

Хабаровчанам придется потратить время и на улице Калараша. Там пробка заканчивается только на пересечении с Краснореченской.