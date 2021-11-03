Погода в Хабаровске 4 ноября 2021: без осадков и до +11 Фото: Алексей ФОКИН

В Хабаровске 4 ноября осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Ночью от -3 до -5. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На юге региона температура воздуха днем поднимется до +11 градусов. Минимальная температура в дневное время суток +6. Ночью от -3 до -8. Ветер юго-восточный: от двух до одиннадцати метров в секунду.

В центральных районах тоже будет достаточно тепло. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов. Ночью же станет особенно холодно: от -3 до -17 градусов. Ветер также юго-восточный. Будет перемещаться со скоростью от двух до одиннадцати метров в секунду.

Осадки не прогнозируются синоптиками и в северных районах края. Днем температура от -6 до +8 градусов. Ночью температура будет отрицательной: от -4 до -9. Западный ветер подует со скоростью от двух до двенадцати метров в секунду.