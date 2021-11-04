В Хабаровском крае от коронавируса скончались 919 человек

За минувшие сутки зафиксировано три случая летального исхода из-за COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае ухудшается ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано три случая летального исхода из-за COVID-19. Также, выявлено 444 новых случая заболевания.

В антилидерах Советско-Гаванский район. Там вирус обнаружен у 73 человек. На втором месте по количеству заболевших район имени Лазо - 65 случаев. В Солнечном районе инфекция найдена у 43 человек.

Большое количество заболевших и в Николаевском районе – 40 человек. В Комсомольске-на-Амуре коронавирусом заболели 41 человек, а в Комсомольском районе – 29. В Ульчском районе 37 заболевших за сутки. В Бикинском районе подтверждено 29 новых случаев. В Вяземском и Ванинском районах выявлено по 23 заболевших. В остальных районах края единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 258 человек, 50 пациентов в тяжелом состоянии, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2428 коек. Свободных – 327.