Привитые жители Хабаровского края смогут поучаствовать в лотерее

Жители Хабаровского края, которые вакцинировались от COVID-19, смогут поучаствовать в лотерее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Хабаровского края, которые вакцинировались от COVID-19, смогут поучаствовать в лотерее. Администрация района имени Лазо, совместно с районной больницей, разыграют среди привитых граждан абонемент в спортивный зал, медицинские услуги и три тонны угля.

- Участникам розыгрыша могут стать совершеннолетние граждане, не обязательно проживающие на территории района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно здесь, в этом районе, - пояснил Илья Арония, главный врач больницы района имени Лазо.

Кроме абонемента в спортзал и трех тонн угля, у участников лотереи есть возможность выиграть медицинскую комиссию или платную услугу на выбор. Также, выиграть можно стоматологическую или парикмахерскую услуги, а также микроволновую печь.

Акция пройдет с 1 по 30 ноября. Победителя определят в аккаунте районной больницы в Instagram.