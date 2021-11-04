Глава региона поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае отмечают День народного единства. Его празднуют с 1612 года. Этот государственный праздник учрежден в память о героическом освобождении Москвы от захватчиков народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского.

Губернатор края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона в своих соцсетях.

- Дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю вас с этим праздником, который символизирует героизм и сплоченность всего нашего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, - сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Напомним, в связи с ограничениями из-за роста заболеваемости COVID-19, все мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, проходят в онлайн-формате.