В Хабаровском крае число пожаров возросло в два раза

Пожарные выезжают на вызовы в два раза чаще, чем обычно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае увеличилось количество пожаров. Пожарные выезжают на вызовы в два раза чаще, чем обычно. Возросло число возгораний в квартирах и домах, а также стало больше ландшафтных пожаров.

За прошлый месяц в квартирных пожарах погибло несколько человек, в том числе дети. Причиной такой пожарной обстановки считаются особенности осеннего переходного периода.

- Пожары в жилье связаны с тем, что из-за похолодания люди стали топить печи и использовать для прогрева помещения электроприборы. Ландшафтные пожары случаются из-за того, что на улице теплее, чем обычно в этом месяце, - пояснили в комитете правительства региона по гражданской защите.

За прошлый месяц краевые пожарные провели более 2,5 тысяч мероприятий по профилактической работе с населением. Такие мероприятия продолжают проводить и в ноябре. Большое внимание уделяется пожилым и маломобильным людям, семьям, где есть дети, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

- Людям из социально незащищенных категорий граждан устанавливаются автономные пожарные извещатели. Ежегодно на эти цели выделяется 500 тысяч рублей. За этот год уже установлено более 1700 таких датчиков в 48 населенных пунктах, - сообщили представители комитета.

В краевой администрации добавили, что улучшения пожарной обстановки можно добиться только в том случае, если население будет неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.