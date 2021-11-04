Пострадавшему из-за ограничений бизнесу помогут в Хабаровском крае

Бизнес пострадает из-за ограничений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Из-за этого пострадает и бизнес. С 4 по 12 ноября в крае не будут работать ТЦ, культурные учреждения. Закрыты алкомаркеты. Общепит работает только на доставке и на вынос. Также, в регионе вводят систему QR-кодов.

В Хабаровске приняли меры поддержки бизнеса для компаний, которые относятся к списку наиболее пострадавших отраслей.

- В отношении таких компаний будет действовать механизм субсидирования. Всего в крае выделили 21 пострадавшую отрасль. Размер выплаты равен размеру МРОТ на одного работника и составляет 12792 рубля, - отметил Виктор Калашников, министр экономического развития края.

В свою очередь, глава региона Михаил Дегтярев дал поручение, чтобы в ноябре пострадавшие компании уже получили выплаты.

- Также, еще одной мерой поддержки для предпринимателей, бизнес которых относится к списку пострадавших отраслей, станет льготный кредит. Его можно получить на полтора года. Ставка 3 % годовых. Однако первые полгода выплачивать ничего не нужно, а далее, в течение года, платить необходимо равными долями, - добавил Виктор Калашников.

Условием получения такого кредита является сохранение 90% занятых на рабочих местах.

Также, министр экономического развития края напомнил, что для компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров, транспортный налог снижен на 50%. Также, для предпринимателей, бизнес которые связан со сферой гостеприимства, налог на имущество тоже снижен в два раза.