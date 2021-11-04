Хабаровчанка обманывала туристов и оформляла на них кредиты

Женщина действовала по доверенностям от двух фирм Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчанка получила срок за мошенничество при продаже туристических путевок. В 2018 и 2019 годах она обманывала желающих улететь заграницу.

Женщина действовала по доверенностям от двух фирм. За два года она обманула 26 человек, которые оплатили путевки на общую сумму около четырех миллионов рублей. Обманутые туристы не только никуда не улетели, но и получили потребительские кредиты. Женщина, имея данные паспортов своих клиентов, оформила на них кредиты общей суммой свыше восьми миллионов рублей.

- На хабаровчанку было заведено уголовное дело по частям три и четыре статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Женщина признала свою вину. Однако суд принял во внимание и тот факт, что хабаровчанке уже два раза были вынесены приговоры за совершение аналогичных преступлений.

- Мошеннице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет в колонии общего режима. Кроме этого, женщина выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Также, суд запретил осужденной заниматься деятельностью в сфере туристических услуг в течение трех лет после освобождения из мест лишения свободы. Кроме этого, женщине придется возместить ущерб пострадавшим туристам.