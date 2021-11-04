Иномарка перевернулась в районе Пятой площадки в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

Ночь на 4 ноября прошла гладко не для всех хабаровчан. В районе Пятой площадки произошло ДТП с участием нескольких машин. Пока информации о пострадавших нет. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Столкновение произошло в районе пересечения улиц Белорусской и Халтурина. Недалеко от пешеходного перехода столкнулись Mitsubishi Challenger и Mitsubishi Colt. Судя по всему, удар произошел практически лоб в лоб. И если у легкового автомобиля оказался поврежден только передний бампер и капот, то внедорожник от удара перевернулся на бок.

Перекресток, на котором произошло ДТП, явно не предназначен для крутых маневров и быстрой езды – всего две полосы для движения и рядом жилая зона. Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, станет известно позже.

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