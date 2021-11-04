В Хабаровске отремонтировали трансформаторную подстанцию

Трансформаторная подстанция обеспечивает энергией жителей частных домов в Железнодорожном районе Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице отремонтировали трансформаторную подстанцию 1612. Она обеспечивает энергией жителей частных домов, расположенных в Железнодорожном районе.

Строительство велось в рамках инвестиционной программы, осуществляемой Хабаровской горэлетктросетью.

- Ранее вместо ТП-1612 здесь была старая бетонная подстанция. Она находилась в месте, которое всегда подтоплялось. Эта проблема решена. С помощью установленной подстанции подается энергия в 200 домов, - отметил Денис Ковзун, заместитель директора АО «Хабаровская горэлектросеть».

На строительство подстанции потратили 9,4 миллиона рублей. ТП-1612 уже введена в строй, осталось благоустроить территорию: закрыть технический этаж защитными листами и сделать отсыпку отмостки строения.

- Из бюджета города на замену электросетей выделяют 32 миллиона рублей. В Хабаровске действует муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2021-2025 годы», - поянили в пресс-службе краевой администрации.