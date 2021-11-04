Осужденные Хабаровского края изготовят автобусные остановки

Ремонт осуществляется по муниципальному контракту Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае осужденные ремонтируют автобусные остановки. Ремонт осуществляется по муниципальному контракту. Заказчиком является Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города.

- Осужденные исправительной колонии №3 изготовят 32 автобусных остановки из профильного листа и 15 остановок из каленого бронированного стекла. Их стоимость составит около девяти миллионов рублей, - рассказали в пресс службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Для выполнения такого заказа на производственный участок по металлообработке дополнительно трудоустроили семь человек, отбывающих срок в исправительной колонии № 3. Работы по изготовлению остановок планируется завершить до конца этого года.