Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 10:00

Осужденные Хабаровского края изготовят автобусные остановки

Работы ведутся по контракту с городской администрацией
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ремонт осуществляется по муниципальному контракту Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Ремонт осуществляется по муниципальному контракту Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае осужденные ремонтируют автобусные остановки. Ремонт осуществляется по муниципальному контракту. Заказчиком является Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города.

- Осужденные исправительной колонии №3 изготовят 32 автобусных остановки из профильного листа и 15 остановок из каленого бронированного стекла. Их стоимость составит около девяти миллионов рублей, - рассказали в пресс службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Для выполнения такого заказа на производственный участок по металлообработке дополнительно трудоустроили семь человек, отбывающих срок в исправительной колонии № 3. Работы по изготовлению остановок планируется завершить до конца этого года.