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Происшествия4 ноября 2021 11:00

Комсомольчанин захотел похулиганить и поджег чужой дорогой внедорожник

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Пожарные успели потушить пламя до того, как оно уничтожило внедорожник полностью

Пожарные успели потушить пламя до того, как оно уничтожило внедорожник полностью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неизвестный поджег автомобиль комсомольчанина. Мужчина обратился в полицию. Ущерб он оценил в один миллион восемьсот тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя. Им оказался житель Комсомольска-на-Амуре, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Мужчина рассказал, что ночью, заметив около дома дорогой внедорожник, он купил бензин, облил автомобиль и поджег его. Сделал это из хулиганских побуждений.

Пожарные успели потушить пламя до того, как оно уничтожило внедорожник полностью.

- На поджигателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ - «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.