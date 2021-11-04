На нерабочей неделе хабаровчане отправились в ЕАО. Фото: МегаФон.

Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населенные пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Самая большая миграция населения в регионах c 28 по 30 октября была отмечена в Калининграде – город покинули 5,7% жителей. Далее следует Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%.

В Хабаровске, где локдаун не такой жесткий, как в столице, город с 30 октября покинули около 3% жителей. Как и в прошлый локдаун, в марте 2020 года, большинство из них отправились в Еврейскую автономную область – в Биробиджан, а также в расположенные неподалеку от Хабаровска поселки Николаевка, Приамурский и Волочаевка-2. Всего в ЕАО отправилось 65% всех уехавших из Хабаровска в эти дни. Хабаровчане, которые решили уехать в другие регионы страны, чаще остальных городов выбирали Москву, Владивосток и Благовещенск.

Люди также стали меньше перемещаться по Хабаровску: если в обычные дни октября один абонент оператора в среднем преодолевал 6,5 километра в день, то в пятницу, 29 октября, этот показатель сократился в 3 раза - до 2,2 километра в день.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.