В Хабаровском крае появятся новые возможности для эндопротезирования

В Хабаровском крае начнут развивать эндопротезирование и ортопедию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае начнут развивать эндопротезирование и ортопедию. В регионе в год проводится до 900 операций по эндопротезированию шейки бедра. Такое хирургическое вмешательство позволяет полностью восстановить опорно-двигательные функции после травмы.

Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов провел переговоры с московской компанией «ТРЕК-Э Композит», которая изготавливает протезы.

- Дефицита протезов у нас нет, однако мы бы хотели отладить систему таким образом, чтобы любой пациент, который нуждается в замене сустава, мог четко понимать, сколько ему ожидать очереди, - отметил Евгений Никонов.

Компания поддержала идею обменяться опытом с хабаровскими врачами и пригласила их посетить производство, а также пройти курсы обучения работы с инструментарием, который используется для установки протеза. Кроме этого, руководство компании «ТРЕК-Э Композит» рассматривает возможность открытия филиала в Хабаровском крае.

- В крае всего три медицинские организации делают операции по замене сустава шейки бедра. Это и экстренные операции в день травмы, и плановые операции, которых жителям края приходится ждать не дольше двух месяцев, - рассказали в пресс-службе правительства края.

После такой операции важна правильная реабилитация. В Хабаровском крае планируется построить реабилитационный центр травматологии и ортопедии. Его возведут на базе санатория «Уссури». Еще один подобный центр хочет построить в краевой столице компания «Территория здоровья». Предполагается, что центр будет возведен в районе городской больницы имени Войно-Ясенецкого.