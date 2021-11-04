Пробки в Хабаровске: хабаровчане проводят праздничный выходной дома

В праздничный день на дорогах Хабаровска почти нет пробок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничный вечер на дорогах Хабаровска почти нет пробок. Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию всего на два балла из десяти.

На карте всего несколько небольших отрезков дороги отмечено красным цветом. Недолго постоять хабаровчанам придется на улице Шелеста: от CoffeTown до развилки с улицей Большой.

Красным отмечен и участок дороги на Воронежской улице – от пересечения с Казбекской до поворота на Большую. По ней, кстати, также образовался небольшой затор: от поворота с улицы Степана Разина до пересечения с Воронежской.

На Промышленной улице придется немного постоять от МУП Восток до пересечния с Карла Маркса. Небольшой затор и по Ленинградской улице. Он длится от кофейни «Маленькая корея» до пересечения с улицей Серышева.