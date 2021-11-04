Погода в Хабаровске 5 ноября 2021: до +9 градусов и без осадков

Температуры становятся ниже, особенно это ощущается ночью Фото: Александра ШОПЕНКО

Осень медленно, но верно берет свое в Хабаровском крае. Температуры становятся ниже, особенно это ощущается ночью. А вот снег в этом году запаздывает.

В Хабаровске осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -1-3 градуса, днем - от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду, сообщили в краевом главке МЧС РФ.

На юге края также без существенных осадков. Температура ночью -1-6 градусов, днем столбик термометра покажет +7+12 градусов. Ветер юго-западный 1-11 метров в секунду.

В центральных районах существенных осадков не ожидается. Ночью температура была -3-15 градусов, днем воздух прогреется до +6+11 градусов. Ветер южный 1-11 метров в секунду.

Мокрый снег ожидается на севере края. Температура ночью от -6 до -11 градусов. Днем столбик термометра будет в пределах -6+8 градусов. Ветер западный 2-13 метров в секунду.