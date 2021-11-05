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Здоровье5 ноября 2021 3:05

Новый коронавирусный антирекорд установил Хабаровский край

Почти 500 человек заразились коронавирусом за сутки в Хабаровском крае
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Больше всего инфицированных зарегистрировано в Хабаровске

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Хабаровске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за минувшие сутки (4 ноября) коронавирус нашли у 488 человек. Все заболевшие изолированы и получают лечение. Коивд унес жизни еще двоих человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 170 человек. «Серебро» у Комсомольска, здесь ковид нашли у 132 пациентов. В Николаевском районе коронавирусом заразились 84 человека, в Ванинском - 36, в Хабаровском - 24, в Амурском - 23. В Солнечном районе диагностировано пять случаев ковида, по два - в имени Полины Осипенко, Бикинском и имени Лазо.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 95935 случаев заражения ковидом. Справились с опасной инфекцией 87626 пациентов, 261 из них выздоровели за прошедшие сутки. Лечение получают 7388 человек, 58 находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кронавирус стал причиной смерти 921 жителя региона, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

В Хабаровском крае развернуто 2533 койки, из них свободно - 360. Привито от ковида 393 682 человека. Полностью завершили вакцинацию 361 737 житель региона.