Кареглазый мужчина в берцах без вести пропал в Хабаровске

Алексей Иванов без вести пропал 8 октября. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В краевой столице продолжаются поиски 43-летнего мужчины. Алексей Сергеевич Иванов исчез в начале октября при невыясненных обстоятельствах. Мужчину ищут родственники, полиция и волонтеры.

Алексей Иванов без вести пропал 8 октября в Краснофлотском районе. Мужчина словно провалился сквозь землю. С того момента о судьбе хабаровчанина ничего не известно, на связь с близкими он не выходит.

Рост Алексея Иванова примерно 173 сантиметра, у мужчины худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы. Хабаровчанин был одет в джинсы, серо-зеленую куртку. На ногах - берцы, рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея, просят позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.