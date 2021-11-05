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Происшествия5 ноября 2021 6:04

Осужденный за смертельную драку избил сотрудника СИЗО в Хабаровске

Сиделец хотел показать, что не собирается сотрудничать с администрацией изолятора
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Попытку нарушить работу пресекли в хабаровском следственном изоляторе

Попытку нарушить работу пресекли в хабаровском следственном изоляторе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Попытку нарушить работу пресекли в хабаровском следственном изоляторе. Один из заключенных напал на сотрудника СИЗО и попытался жестоко избить. Теперь осужденному грозит дополнительный срок.

ЧП случилось в момент, когда сидельцев выводили на прогулку. Один из них, осужденный за избиение, повлекшее смерть человека, набросила на надзирателя. Заключенный успел ударить сотрудника СИЗО рукой в грудь и попытался атаковать по лицу. Таким образом сиделец хотел показать свое негативное отношение к системе.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности». Обвинение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание - до пяти лет колонии.