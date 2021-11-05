Выходить на воду запрещено: навигация для малых судов завершилась в Хабаровском крае

Теперь выходить на воду на катерах и лодках запрещено и опасно Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Во всех районах Хабаровского края с 5 ноября завершилась навигация для маломерных судов. Теперь выходить на воду на катерах и лодках запрещено и опасно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

- В случае происшествия на воде, погодно-климатические условия в могут привести к гибели людей. Низкие температуры воздуха и воды практически не оставляют человеку шансов выжить. Также в это время усиливаются ветра, волнение на акватории, корпус лодки может быстро обледеневать и терять остойчивость судна, - добавили в ведомстве.

Несколько дней специалисты будут проводить рейды по поиску нарушителей. Это связано с тем, что некоторые люди самоуверенны и считают, что если нет льда, значит, путь на воду открыт.