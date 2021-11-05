Погода в Хабаровске 6 ноября 2021: дождь и мокрый снег Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Суббота, 6 ноября, в Хабаровске станет прохладным и ветреным днем. В светлое время суток температура поднимется только до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0. Скорость западного ветра составит 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики прогнозируют небольшие осадки. Днем ожидается от +3 до +13 градусов. Ночью - от -1 до -4. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду. Также возможно опасное усиление ветра.

В центральных районах возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от -3 до +12 градусов. Ночью похолодает: от -5 до 0 градусов. Ветер преимущественно южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 20 метров.

На севере региона днем ожидается от -1 до -6 градусов. Ночью - от -1 до -12. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны небольшие осадки.

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