Суточное количество заболевших ковидом в Хабаровском крае приближается к пяти сотням
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 487 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 424, в Хабаровском районе - 60, в Вяземском - 2, в Солнечном - 1.
- Выздоровели 168 жителей края, 59 находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 293.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 96 422 случая коронавируса;
87 794 человек выздоровело;
7704 находятся на лечении (2240 в стационаре, амбулаторно 5464);
Скончались 924 человека.
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