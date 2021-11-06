Еще одну площадку для воркаута обустроят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В ближайшее в селе Галкино Хабаровского района появится новый спортивный объект — площадка для воркаута. Местные жители довольны: теперь у местной детворы появится еще один повод оторваться от гаджетов и проводить активно время с пользой для здоровья, сообщили в правительстве края.

– Собрались с жителями нашего села и решили, что в первую очередь необходима детская спортивная площадка. В дальнейшем планируем написать проект на качели, горки, песочницы и сделать полноценный детский городок, – рассказала Наталья Сметаненко, председатель ТОС «Семицветик».

Отметим, что появление новой площадки обошлось в 477,8 тысяч рублей. Деньги были выиграны в рамках проекта «В спорте – жизнь!».

Как отмечают краевые власти, в текущем году на получение аналогичных грантов поступило свыше 370 заявок на общую сумму свыше 220 миллионов рублей. Победители смогут в следующем году реализовать свои инициативы.

– Сейчас конкурсные процедуры продолжаются. Остается одна неделя – прием документов продлится до 15 ноября, – сообщила начальник отдела развития ТОС Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края Ольга Татарчук.

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