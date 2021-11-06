Боксер Савелий Садома из Комсомольска завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира
Фото: Правительство Хабаровского края
На прошедшем в Сербии чемпионате мира по боксу третью ступень пьедестала занял российский боксер, житель Комсомольска-на-Амуре Савелий Садома. В весовой категории до 80 килограммов в полуфинале он уступил победу белорусу Алексею Алферову.
Всего за время соревнований Садома выиграл четыре боя. Сначала он одолел соперника из Тайланда, затем нокаутом победил Хамбарджума Хакобяна из Армении, вырвал победу у спортсмена из Черногории Марчича Петара, и стал лучшим во встрече с молдаванином Андреем Чирьяковым.
Исход поединка с Алферовым решили судьи.
На сегодняшний день в портфеле спортсмена из Хабаровского края золото чемпионата России, а также медали международных турниров.
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