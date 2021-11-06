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Спорт6 ноября 2021 3:46

Боксер Савелий Садома из Комсомольска завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

В полуфинале российский спортсмен уступил сопернику из Белоруссии Алексею Алферову
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Боксер Савелий Садома из Комсомольска завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Боксер Савелий Садома из Комсомольска завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Фото: Правительство Хабаровского края

На прошедшем в Сербии чемпионате мира по боксу третью ступень пьедестала занял российский боксер, житель Комсомольска-на-Амуре Савелий Садома. В весовой категории до 80 килограммов в полуфинале он уступил победу белорусу Алексею Алферову.

Всего за время соревнований Садома выиграл четыре боя. Сначала он одолел соперника из Тайланда, затем нокаутом победил Хамбарджума Хакобяна из Армении, вырвал победу у спортсмена из Черногории Марчича Петара, и стал лучшим во встрече с молдаванином Андреем Чирьяковым.

Исход поединка с Алферовым решили судьи.

На сегодняшний день в портфеле спортсмена из Хабаровского края золото чемпионата России, а также медали международных турниров.

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