Хабаровск затянуло дымом из-за палов сухой травы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровчане который день подряд наблюдают дымку в городе. Ее причиной стали палы сухой травы. В региональном МЧС отмечают: люди сами допустили происходящую ситуацию.

— В основном горит сухая трава на пустырях, вблизи дачных и садовых товариществ, вдоль дорог как внутри населенных пунктов, так и за их пределами. Возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, брошенной спички или окурка, непотушенного костра, сжигания сухостоя и мусора на открытых территориях, — пояснили в ведомстве.

Сейчас в столице региона и шести районах действует особый противопожарный режим. Там запрещено посещать леса и разводить костры. Тем, кто нарушит распоряжение властей, грозят штрафы от двух до 400 тысяч рублей.

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