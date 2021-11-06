Хабаровский музыкант прошел слепые прослушивания на шоу «Голос». Фото: стоп-кадр видео Первого канала

Хабаровчанин Виктор Кириллов прошел слепые прослушивания на шоу «Голос». К концу его исполнения хита Alex Clare — Too Close к артисту повернули все члены жюри. В числе первых кнопку нажали Пелагея и Александр Градский.

Исполнителя зрители поддержали скандированием «Браво!»

О себе Виктор Кириллов рассказал, что ему 40 лет, вместе со своими друзьями из Хабаровска он работает в кавер-группе, а также занимается звукорежиссурой в одном из столичных караоке-баров.

— Я думаю, вы очень классно будете сочетаться со мной, если выберете меня в качестве наставника. Но вы, конечно, подумайте, но я вам очень советую, — игриво произнесла Пелагея.

Гости в зале начали кричать, что стоит выбрать в наставник иАлександра градского и спустя несколько секунд раздумий Кириллов прислушался к мнению большинства.

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