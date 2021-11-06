Погода в Хабаровске 7 ноября 2021: холодно и без осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресение, 7 ноября, в Хабаровске будет холодным, зато без дождя и снега. Днем температура поднимется только до +2 градусов, западный ветер будет дуть с силой 9-14 м/с. Ночью ожидается похолодание до -7. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Переменная облачность.

В южных районах края ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ночью столбик термометра покажет от -6ºС до -11ºС, днем от 0ºС до +5ºС. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с.

В центре региона ночью кое-где пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью температура будет от -6ºС до -15ºС, а днем от -7ºС до +4ºС. Ветер юго-западный 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с;

На севере края местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, и даже пройдет метель. Ночные температуры от -9ºС до -13ºС, днем от 0ºС до -10ºС. Ветер будет дуть с северо-запада - 5-14 м/с, местами порывы по 15-20 м/с.

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«КП»

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