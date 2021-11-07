Количество заразившихся COVID-19 в Хабаровском крае перевалило за 500 человек

42 жителя края подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались
Фото: Олег УКЛАДОВ
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 502 человек. Еще 15 жителей края заразились коронавирусом за сутки.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 185, в Комсомольске - 147, в Хабаровском районе - 42, в Амурском районе - 41 , в Аяно-Майском - 11, в Вяземском - 10. В остальных районах края единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 246 жителей края, 59 находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава Хабаровского края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Из них свободны 296.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 96 494 случая коронавируса;
88 040 человек выздоровело;
7956 находятся на лечении (2237 в стационаре, амбулаторно 5719);
Скончались 928 человек.
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«КП»
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