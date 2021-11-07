Спасатели вытащили на веревке 68-летнюю женщину, провалившуюся в трехметровый погреб под Хабаровском

Пожилая женщина провались на трехметровую глубину
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В субботу, 6 ноября в МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация, что на острове Большой Уссурийский под Хабаровском потерялась 68-летняя местная жительница. Пенсионерка еще накануне ушла со своего участка и не вернулась.
Пропавшую пожилую женщину нашел один из дачников. Оказалось, что пенсионерка зашла на чужой участок и провалилась в трехметровый погреб. Самостоятельно женщина выбраться не смогла. Поэтому понадобилась помощь спасателей. Для того, чтобы вытащить потерпевшую, сотрудникам МЧС пришлось использовать альпинистское снаряжение.
- При эвакуировали женщину обвязали веревками. По предварительной информации, у нее переломы конечностей. На месте спасатели оказали первую медицинскую помощь и доставили на носилках на берег. Оттуда на катере перевези в Хабаровск, - сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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«КП»
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