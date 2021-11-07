Более 13 тысяч жителей Хабаровского края привились от ковида за первую неделю ноября

В регион поступила новая партия вакцин от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается вакцинальная кампания против COVID-19. Из-за того, что 4 ноября в городе ужесточены коронавирусные ограничения, многие общественные заведения закрыты до 12 ноября, а в другие позже можно будет попасть только по QR-кодам – например, в кинотеатры или кафе.

Судя по данным, жители региона стали активнее ставить себе вакцину против коронавирусной инфекции.

Так, с 1 по 7 ноября, вакцину получили более 13 тысяч человек. Например, в самом крупном мобильном пункте - арене «Ерофей» прививку сделали около 500 человек за последние три дня.

В выходные и праздничные дни мобильные и стационарные пункты вакцинации продолжают работать, но по определенному расписанию.

- Люди ответственно подходят к своему здоровью, получают иммунитет к ковиду через вакцину. Отмечу, что доля заболевших, прошедших полный курс вакцинации, минимальна. Если привитые и заболевают, то переносят вирус в легкой форме, амбулаторно, - сообщил Алексей Веселов и.о. замминистра здравоохранения Хабаровского края.

По информации регионального минздрава, после прохождения полного курса вакцинации иммунитет формируется в среднем в течение 3 недель. Носить маску и соблюдать социальную дистанцию важно и после прививки.

В регион с начала текущего года поступило 566 858 доз вакцины, из них осталось 66 195 доз. Также 3 ноября поступило 4 950 доз Ковивака и 4200 доз ГамКовидВак (Спутник V). Препарат распределят по всем краевым больницам и по мобильным пунктам вакцинации.

Иммунитет к COVID-19 уже получили 397 504 человека, ревакцинировались 364 412 жителей региона.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 502 человек. Еще 15 жителей края заразились коронавирусом за сутки.

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«КП»

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