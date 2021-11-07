Прокуратура и следственный комитет разберутся с жестоким избиением школьника в Хабаровском крае

Мальчик регулярно подвергается насилию и унижению в школе со стороны сверстников. Фото: соцсети

Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту жестокого избиения школьника в Советской Гавани. Издевательства над мальчиком попали на видео и утекли в интернет, где моментально распространились по соцсетям и СМИ.

- Правоохранители дадут правовую оценку органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А также проверят школу и органы местного самоуправления и полиции, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Также свою проверку начал и федеральный Следственный комитет, что указано на сайте ведомства.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю ведомства по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе и итогах проверки.

Напомним, ранее в Хабаровском крае подростки жестоко избили сверстника. Издевательства над мальчиком они засняли на видео, которое тут же попало в сеть. В роликах подростки крепко держат свою жертву, бьют плачущего мальчика по голове и матерятся.