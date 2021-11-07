СК усмотрел попытку убийства в избиении школьника в Хабаровском крае

Процесс издевательств один из школьников снял на мобильный телефон и выложил в интернет
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - «покушение на убийство». Дело касается избиения подростка в Советской Гавани.
По версии следствия, 30 октября, 14-летний подросток избивал своего сверстника руками и ногами по голове – жизненно-важному органу. Сам процесс издевательств другой школьник снял на мобильный телефон и выложил в интернет. Все это происходило днем на территории заброшенного детского сада.
В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего мальчика ничего не угрожает, он проходит амбулаторное лечение. По некоторым свидетельствам, подросток систематически подвергался травле со стороны сверстников.
- Избивавшего подростка, который попал на видео, задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Также правоохранители усмотрели халатность в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Оба хулигана с видео уже были ранее судимы.
Напомним, ранее прокуратура Хабаровского края и следственный комитет начали проверку по факту жестокого избиения школьника в Советской Гавани. Ход и итоги проверки держаться правоохранителями на контроле.
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«КП»
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