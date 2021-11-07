Погода в Хабаровске 8 ноября 2021: без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 7 ноября, в Хабаровске будет прохладно, ветрено и без осадков. В светлое время суток температура поднимется только до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -8. Скорость северо-восточного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края синоптики прогнозируют небольшие осадки. Днем ожидается от +3 до +8 градусов. Ночью - от -10 до -6. Скорость восточного ветра составит до 9 метров в секунду.

В центральных районах возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от -7 до +3 градусов. Ночью похолодает: от -15 до -6 градусов, местами до -23. Ветер восточный, северо-восточный будет дуть со скоростью 4-12 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -10 до 0 градусов. Ночью - от -13 до -9. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду. Местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

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