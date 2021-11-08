В Хабаровском крае ковид стал причиной смерти 932 человек
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае продолжает расти. Побит очередной рекорд с начала пандемии: наличие инфекции подтвердилось у 496 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 370, в Комсомольске - 68, в
Хабаровском районе - 16, в П.Осипенко - 9, в Солнечном - 33.
- Выздоровели 248 жителей края, 59 находятся в тяжелом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 305.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 420 случаев коронавируса;
88 288 человек выздоровело;
8200 находятся на лечении (2288 в стационаре, амбулаторно 5972);
Скончались 932 человека.
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