На трассе в Хабаровском крае запретили движение автобусов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Приближение зимы дает знать о себе на дорогах Хабаровского края. Как сообщили в региональном МЧС, ограничение движения введено на дороге Комсомольск-на-Амуре — Солнечный.

— 7 ноября с 19.50 по погодным условиям в превентивных целях введено ограничение для движения пассажирских автобусов, в связи с образованием гололедных явлений на автодороге регионального значения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве обратили внимание, что в случае возникновения экстренных ситуаций, водителям стоит обращаться по номерам спецслужб.

КОНКРЕТНО

Телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

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