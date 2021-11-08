Хабаровчанин на машине столкнул с обрыва девушку в Сочи
Фото: Социальные сети
В Сочи произошло ДТП с участием жителя Хабаровска. 26-летний парень на иномарке сбил девушку на смотровой площадке. Удар был настолько сильным, что пострадавшая упала с обрыва, сообщает ТАСС.
Авария произошла в районе Красной Поляны на высоте 960 метров над уровнем моря, в районе смотровой площадки.
- Девушка стояла на краю опорной стены и после наезда упала в обрыв. С многочисленными травмами она была госпитализирована, сам виновник дорожно-транспортного происшествия не пострадал, - рассказали в сочинской Госавтоинспекции.
Сейчас в причине произошедшего разбираются сотрудники дорожной полиции.
Ответственность для водителя определят в соответствии с тяжестью травм потерпевшей.
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