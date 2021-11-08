«Не камбэк, а камбэчище»: Дегтярев поздравил с победой хабаровский ХК «Амур» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Напряженнейшая игра с ярославским «Локомотивом» привела к победе хабаровских «тигров». ХК «Амур» впервые за 4,5 года сумел вновь одержать победу над одним из своих сильнейших соперников. И это при том, что сразу несколько игроков основного состава не смогли принять участие в матче из-за проблем со здоровьем.

Счет в игре открыли хозяева льда. Они отправили в ворота гостей первую шайбу, и после этого «тигры» окончательно пришли в себя, начав проводить агрессивные атаки ворот соперника. Однако самое интересное началось в третьем тайме.

- До поры до времени Паскуале героическими усилиями сохранял преимущество своей команды в счете. Но и он оказался бессилен за семь минут до конца третьего периода, когда после броска Бутузова Николишин на добивании восстановил статус-кво. Примечательно, что первый бросок в этой атаке нанес ярославский воспитанник Роман Бычков, - рассказали в пресс-службе хабаровского клуба.

Дополнительный период получился сверхзрелищным. Вратарь «Локо», как мог, отстаивал ворота. В итоге дело дошло до послематчевых бросков. Решающую точку в игре поставил финальный бросок Владимира Галузина.

В итоге счет составил 4:3 в пользу дальневосточного клуба.

- Это не камбэк, это камбэчище! Одерживаем первую победу в Ярославле за четыре с половиной года. И какую! - прокомментировал исход матча губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на своем Telegram-канале.

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