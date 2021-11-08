В районной больнице в Хабаровском крае установили новое оборудование

В районную больницу в Хабаровском крае установили новое оборудование. Фото: телеграмм-канал "Здравый смысл 27"
В отделении лучевой диагностики Вяземской центральной районной больницы Хабаровского края появилось новое оборудование. Там установили цифровой флюорограф и маммограф. В числе первых осмотрел покупки глава края Михаил Дегтярев.
Пациентов на новом оборудовании начнут обследовать в ближайший месяц. Для удобства людей также провели масштабную реконструкцию отделения. Его перенесли с четвертого этажа на первый, обновили помещения и инженерные сети.
Отмечается, что в районной больнице обслуживается свыше 21 тысячи человек. Люди ждали покупки нового оборудования. Его закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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