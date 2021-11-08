Для детей в Хабаровском крае запустят тематические «горячие линии»
Фото: Правительство Хабаровского края
К празднованию принятия Декларации прав ребенка в Хабаровском крае запустят горячие линии. По телефону дети смогут задать вопросы специалистам из социальных областей, сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что 19 ноября состоится основная часть запланированных мероприятий. Несовершеннолетние смогут дозвониться до представителей профильных ведомств по вопросам социальной поддержки, оказания медицинских услуг и льготного обеспечения лекарствами, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Помимо этого, для детей и подростков проведут информационные встречи по вопросам защиты прав и законных интересов детей, также ребят ожидают викторины, конкурсы и квесты.
Полный перечень мероприятий в приложении.
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