Жителям Хабаровского края выплатили компенсации за разрушения от циклона Фото: Борис КОКУРИН

Снежная буря, обрушившаяся в феврале на Хабаровский край, стала причиной повреждений около 350 зданий в разных районах региона. Жителям субъектов, которые пострадали от стихии, выплатили компенсацию, сообщили в правительстве края.

Напомним, циклон накрыл регион 16-17 ноября. Сильным ветром срывало крыши, выбивало окна, обрывало балконы и разрушало фасады жилых домов. Особенно тяжко пришлось жителям Нанайского, Ванинского и Совгаванского районов.

- На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и выплаты гражданам органам местного самоуправления, министерству образования и науки, министерству здравоохранения края правительство региона выделило более 62 миллионов рублей. Из этих же средств был организован процесс выплат гражданам, чье имущество пострадало от шквального ветра, помощь была оказана 738 гражданам на общую сумму 5,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе правительства.

Отметим, что ремонтом пострадавших домов занимался фонд капремонта вместе с обслуживающими компаниями и местными властями.

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