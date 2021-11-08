Двоих человек госпитализировали из загоревшейся квартиры в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае пожилая женщина и мужчина пострадали при пожаре в своей квартире. У них по пока невыясненной причине загорелся диван и личные вещи.
Возгорание произошло в Амурске. Огонь вспыхнул в жилом доме на проспекте Строителей 25а.
— Чтобы попасть внутрь, огнеборцам пришлось установить пожарную автолестницу к балкону. В квартире была обнаружены два человека. Пострадавшая хозяйка квартиры 1959 года рождения и мужчина бригадами скорой помощи доставлены в Центральную районную больницу города,— рассказали в пресс-службе ведомства.
Огонь потушили быстро — потребовалось меньше 20 минут.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками МЧС.
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