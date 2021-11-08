Двоих человек госпитализировали из загоревшейся квартиры в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае пожилая женщина и мужчина пострадали при пожаре в своей квартире. У них по пока невыясненной причине загорелся диван и личные вещи.

Возгорание произошло в Амурске. Огонь вспыхнул в жилом доме на проспекте Строителей 25а.

— Чтобы попасть внутрь, огнеборцам пришлось установить пожарную автолестницу к балкону. В квартире была обнаружены два человека. Пострадавшая хозяйка квартиры 1959 года рождения и мужчина бригадами скорой помощи доставлены в Центральную районную больницу города,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Огонь потушили быстро — потребовалось меньше 20 минут.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками МЧС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.