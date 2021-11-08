В Хабаровском крае издан первый этноатлас
Фото: Правительство Хабаровского края
В школьных библиотеках Хабаровского края вскоре появится первый региональный этнографический атлас. В нем собрана вся информация о народах, проживающих на территории края, об истории заселения Дальнего Востока, традициях и особенностях жизни коренных народов, сообщили в правительстве края.
«Этноатлас Хабаровского края» напечатан тиражом в полторы тысячи экземпляров. Над его создание трудились преподаватели вузов, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) и архивов, а также краеведы.
Сейчас сотрудники ДВГНБ намерены подготовить программу для продвижения атласа. В его поддержку пройдут тематические мероприятия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, районах Хабаровского края, как в режиме онлайн, так и в очном формате.
В ближайшее время электронный вариант этноатласа будет размещен на сайте библиотеки www.fessl.ru
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