В Хабаровском крае издан первый этноатлас Фото: Правительство Хабаровского края

В школьных библиотеках Хабаровского края вскоре появится первый региональный этнографический атлас. В нем собрана вся информация о народах, проживающих на территории края, об истории заселения Дальнего Востока, традициях и особенностях жизни коренных народов, сообщили в правительстве края.

«Этноатлас Хабаровского края» напечатан тиражом в полторы тысячи экземпляров. Над его создание трудились преподаватели вузов, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) и архивов, а также краеведы.

Сейчас сотрудники ДВГНБ намерены подготовить программу для продвижения атласа. В его поддержку пройдут тематические мероприятия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, районах Хабаровского края, как в режиме онлайн, так и в очном формате.

В ближайшее время электронный вариант этноатласа будет размещен на сайте библиотеки www.fessl.ru

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