В Хабаровске на дороге перевернулась иномарка
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске произошло ДТП с пострадавшими. Около половины шестого утра 7 ноября на улице Дзержинского столкнулись две иномарки. Одна из них от сильного удара перевернулась, сообщили в ГИБДД города.
— Водитель Toyota Prius на перекрестке не пропустил Toyota Cresta. В результате аварии пострадал пассажир второго автомобиля. Мужчина получил различные травмы, ему оказана помощь медиков. Проходить лечение он будет амбулаторно, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.
Как оказалось, на счету виновника аварии пять неоплаченных штрафов и нет страховки. От медосвидетельствования 27-летний мужчина отказался. поэтому не исключено, что он сел за руль пьяным.
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