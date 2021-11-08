В Хабаровске на дороге перевернулась иномарка Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошло ДТП с пострадавшими. Около половины шестого утра 7 ноября на улице Дзержинского столкнулись две иномарки. Одна из них от сильного удара перевернулась, сообщили в ГИБДД города.

— Водитель Toyota Prius на перекрестке не пропустил Toyota Cresta. В результате аварии пострадал пассажир второго автомобиля. Мужчина получил различные травмы, ему оказана помощь медиков. Проходить лечение он будет амбулаторно, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Как оказалось, на счету виновника аварии пять неоплаченных штрафов и нет страховки. От медосвидетельствования 27-летний мужчина отказался. поэтому не исключено, что он сел за руль пьяным.

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