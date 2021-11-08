Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 7:45

В Хабаровске на дороге перевернулась иномарка

Серьезное ДТП произошло ранним утром 7 ноября
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровске на дороге перевернулась иномарка

В Хабаровске на дороге перевернулась иномарка

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошло ДТП с пострадавшими. Около половины шестого утра 7 ноября на улице Дзержинского столкнулись две иномарки. Одна из них от сильного удара перевернулась, сообщили в ГИБДД города.

— Водитель Toyota Prius на перекрестке не пропустил Toyota Cresta. В результате аварии пострадал пассажир второго автомобиля. Мужчина получил различные травмы, ему оказана помощь медиков. Проходить лечение он будет амбулаторно, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Как оказалось, на счету виновника аварии пять неоплаченных штрафов и нет страховки. От медосвидетельствования 27-летний мужчина отказался. поэтому не исключено, что он сел за руль пьяным.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.