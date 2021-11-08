Интернет появится в девяти населенных пунктах Хабаровского края

Компания ПАО «Ростелеком» проложит в девяти населенных пунктах более пятидесяти километров оптических линий Фото: Правительство Хабаровского края

В отдаленных селах Хабаровского края до конца этого года появится интернет. Компания ПАО «Ростелеком» проложит в девяти населенных пунктах более пятидесяти километров оптических линий.

Интернет появится в пяти поселках – Кукан, Долми, Сукпай, Среднехорский, Тыр. Также доступ к сети появится у жителей четырех сел: Наумовка, Калинка, Покровка, Гвасюги.

Теперь население сможет не только удаленно работать, учиться и общаться, но и оформлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

- Работа по проведению магистральных линий связи проведена в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Также, уже установлено телекоммуникационное оборудование. Теперь оператор связи займется строительством распределительных сетей внутри населенных пунктов, – отметили в краевом министерстве цифрового развития и связи края.

Оптические линии, строительством которых займется «Ростелеком», будут построены по технологии GPON. Благодаря этой технологии скорость интернета будет высокой, а соединение устойчивым.

- Такие работы проводятся в соответствии с планом мероприятий, который был разработан краевыми властями и операторами связи. Доступ к интернету уже получили 17 населенных пунктов Хабаровского края, - пояснили в пресс-службе правительства края.