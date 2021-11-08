Жилинспекция решает коммунальные проблемы хабаровчан, пока управляющие компании игнорируют

В двух домах возникли проблемы с коммунальными сетями Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровска жалуются на бездействие управляющих компаний. В этот раз на горячую линию главного управления регионального госконтроля обратились хабаровчане, проживающие по адресам Краснореченская, 18 и Владивостокская, 38.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этих домах возникли проблемы с коммунальными сетями. На Краснореченской текли батареи, а на Владивостокской топило канализацию. Жители обращались и в управляющие компании, но те не торопились решать проблему.

- По улице Краснореченской удалось устранить течь в день обращения. По Владивостокской ремонт шел два дня. Очень важно, если управляющие компании не принимают меры, сразу обращаться в надзорные органы. Потому что чем больше пройдет времени с момента возникновения проблемы, тем сложнее потом решить ее. Также, учитывая, что сейчас идет отопительный сезон, а для ремонта приходится отключать стояки, аварии необходимо устранять как можно быстрее, - рассказал Олег Кустов, заместитель начальника управления жилищного надзора.

Обратиться в орган государственного жилищного надзора можно тремя способами. По адресу Амурский бульвар, 43: там расположен ящик для обращений. По номеру телефона горячей линии - 8 (4212) 40-23-40, который работает круглосуточно. Также можно оставить обращение в аккаунте ведомства в Instagram - @krgkl.khv.