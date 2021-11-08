После совместных алкогольных посиделок двое мужчин нанесли хозяйке квартиры не менее десяти ударов Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске до смерти избили 61-летнюю пенсионерку. Причиной убийства стали съеденные женщиной продукты, на которые претендовали ее собутыльники.

В ночь с 3 на 4 ноября, после совместных алкогольных посиделок, двое мужчин нанесли хозяйке квартиры не менее десяти ударов. Пенсионерку били деревянной палкой и доской по голове и туловищу. От полученных травм женщина погибла на месте.

- Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ - «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Расследованием дела занимается следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска.

Мужчины, подозреваемые в совершении преступления, задержаны. Им предъявили обвинение. Одного из них заключили под стражу. Второму обвиняемому продлили срок задержания на 72 часа. В судебное заседание необходимо предоставить дополнительные сведения.

СК продолжает расследование уголовного дела.