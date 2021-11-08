Пробки в Хабаровске: стоит Шевчука, Волочаевская, Промышленная

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на шесть баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нерабочие дни закончились, а значит, на дорогах Хабаровска в вечернее время снова большие пробки. Заторы замечены во всех районах города.

Традиционная пробка в сторону улицы Павла Морозова образовалась заранее, на Шевчука. Большой затор, как обычно, и от развязки с Краснореченской. Он продолжается по улице 65-летия Победы.

Хабаровчанам придется постоять и на Волочаевской. Здесь пробки в обоих направлениях: после поворота с Молдавского переулка и до Краснореченской, а также от травмпункта до поворота на Ленина, которая тоже стоит.

Большая пробка и по улице Лейтенанта Орлова. Она начинается в районе остановки «Облачный переулок» и завершается на пересечении с Волочаевской.

На Промышленной улице в сторону улицы Карла Маркса тоже образовалась пробка.