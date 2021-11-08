Здесь будет интернет: «Ростелеком» построит линии связи в девяти населенных пунктах Хабаровского края

Прокладка линий связи в поселениях ведется по технологии GPON (Gigabit passive optical network).Фото: Ростелеком

До конца года «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет жителей девяти населенных пунктов Хабаровского края. В отдаленных поселениях будут проложены оптические линии связи и установлено цифровое телекоммуникационное оборудование. Проект реализуется в сотрудничестве с правительством края.

Интернет появится в поселках Кукан, Долми, Среднехорский, Сукпай и Тыр, а также в селах Наумовка, Покровка, Гвасюги и Калиновка. Для этого «Ростелеком» проложит в населенных пунктах более 50 километров оптических линий связи.

Как отметили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края, благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до населенных пунктов были проведены оптические линии связи для обеспечения доступом в интернет социально значимых объектов. Это дало возможность осуществить дальнейшее строительство распределительных сетей уже внутри поселений.

Прокладка линий связи в поселениях ведется по технологии GPON (Gigabit passive optical network), при которой оптический кабель заводится в квартиру или частный дом и подключается непосредственно к оборудованию абонента. Это дает высокую скорость интернет-соединения и возможность по одному кабелю получать неограниченное количество цифровых услуг.

- Около тысячи семей, проживающие в небольших поселениях края, смогут пользоваться проводным интернетом и цифровыми услугами наравне с горожанами. Например, получать государственные услуги в режиме онлайн, удаленно учиться и работать, через соцсети и мессенджеры общаться с друзьями и родственниками, решать различные вопросы, не выходя из дома. Скоростной интернет также дает дополнительные возможности для развития самих населенных пунктов и повышения качества жизни в них, - отметил Дмитрий Сарыглар, технический директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Вместе с интернетом жители смогут подключить видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, а также пользоваться цифровыми сервисами для контроля безопасности жилья и прилегающей территории.